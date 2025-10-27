La Serie A torna in chiaro su Dazn | domenica si inizia con il big match Milan-Roma

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il debutto nella scorsa stagione, su Dazn tornano le partite di Serie A visibili gratuitamente, senza abbonamento. Appuntamento già dal prepartita alle 19:30 con “Fuoriclasse”, lo show condotto da Diletta Leotta, insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

