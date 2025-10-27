Parlare di Napoli-Inter, ma anche di Fiorentina-Bologna e Milan-Pisa tra le altre, significa ancora una volta dover riconoscere il peso che la classe arbitrale ha nel determinare le sorti del campionato di Serie A. Senza voler accusare nessuno, è evidente che qualcosa non va se per la seconda settimana consecutiva le decisioni dei giudici di gara vengono platealmente ricusate l’indomani dal loro stesso sistema di gestione, che si esprime tramite punizioni, retrocessioni, stop forzati. In realtà, come nella migliore tradizione, il capro espiatorio ci sarebbe: il proverbio recita “la spia è peggio del ladro”, la versione calcistica anni Venti può ben essere traslata al concetto “il Var è peggio dell’arbitro”, se non altro perché ha possibilità infinite di visione, giudizio, indirizzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Serie A si è ammalata di Var