‘La scodata’ di De Chiesa | Gigante femminile come lo slalom? Quasi peggio se non ci fosse Goggia Vinatzer più solido

SENZA BRIGNONE E BASSINO, L’ITALIA FEMMINILE È DIVENTATA IN GIGANTE CIÒ CHE É DA ANNI IN SLALOM?. No perché c’è Sofia Goggia. Senza di lei, forse sarebbe anche peggio dello slalom. Non possiamo nasconderci che la situazione relativa alle giovani sia disastrosa. Per fortuna c’è Sofia Goggia che secondo me potrà andare bene e arrivare nelle 5. C’è Asja Zenere che è tutta da scoprire ed è stata brava perché ha avuto dei problemi al ginocchio. Però, se guardiamo alla prima gara, su 9 partenti, a parte Goggia che è uscita, una sola si è qualificata e tutte le altre hanno incassato distacchi abissali tra i 5 ed i 7 secondi: significa fare un altro sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Gigante femminile come lo slalom? Quasi peggio, se non ci fosse Goggia. Vinatzer più solido”

Leggi anche questi approfondimenti

Paolo De Chiesa alla vigilia della nuova stagione: "Goggia antagonista di Gut-Behrami per la generale, Brignone alle Olimpiadi solo se al 100%" - facebook.com Vai su Facebook

Paolo De Chiesa: «La mia ex mi ha sparato al volto. Eravamo a casa di gente famosa, ho coperto tutti, alla fine l'ho pagata io» - Paolo De Chiesa, giornalista, commentatore Rai ed ex "valanga azzurra" dello sci, ha raccontato un episodio che gli ha completamente sconvolto la vita: un colpo "accidentale" di pistola in pieno volto ... Lo riporta leggo.it

Paolo De Chiesa: «La mia ex mi ha sparato al volto. Eravamo a casa di gente famosa, ho coperto tutti, alla fine l'ho pagata io» - Paolo De Chiesa definisce «scandaloso» ciò che è successo alla giovane sciatrice della Nazionale. Come scrive leggo.it

Paolo De Chiesa: “La mia fidanzata mi sparò, ho insabbiato e l’ho pagata. Mai una telefonata di scuse” - Paolo De Chiesa è un ex sciatore e da tanti anni è un apprezzatissimo commentatore tecnico della Rai, in assoluto uno dei più bravi. Secondo fanpage.it