La scia di una meteora accarezza e avvolge la cometa Lemmon | magnifico miraggio prospettico colto dal VTP

Grazie agli strumenti del Virtual Telescope Project (VTP) l'astrofisico Gianluca Masi è riuscito a cogliere un fenomeno spettacolare: il passaggio di una meteora innanzi alla cometa Lemmon, la cui scia persistente e sinuosa sembra avvolgere le code dell'astro chiomato. Un gioco prospettico eccezionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incredibile incontro Il 24 ottobre, una meteora ha attraversato il cielo proprio dove si trovava la cometa C/2025 A6 Lemmon, creando uno spettacolo unico: la scia rossastra della meteora sembra avvolgere la coda della cometa L’immagine è stata catturata - facebook.com Vai su Facebook

