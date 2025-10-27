La Sba esce tra gli applausi ma il Costone strappa i due punti al Palasport Estra

Si decide negli ultimi 120 secondi la sfida tra il Centro Tecnico BM Arezzo e la capolista e imbattuta Vismederi Costone Siena che passa al Palasport Estra con il punteggio finale di 81 a 75. Gli amaranto restano dunque a due punti in classifiche dopo le prime cinque partite di campionato.La. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

