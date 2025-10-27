La Sba esce tra gli applausi ma il Costone strappa i due punti al Palasport Estra
Si decide negli ultimi 120 secondi la sfida tra il Centro Tecnico BM Arezzo e la capolista e imbattuta Vismederi Costone Siena che passa al Palasport Estra con il punteggio finale di 81 a 75. Gli amaranto restano dunque a due punti in classifiche dopo le prime cinque partite di campionato.La. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Il Centro Tecnico BM Arezzo esce tra gli applausi ma i due punti vanno al Costone - Avvio frizzante delle due squadre con il Centro Tecnico BM che riesce a guadagnarsi 5 punti di vantaggio dopo una tripla di Corradossi, il primo sorpasso ospite arriva con un canestro dalla lunga ... Come scrive msn.com
La Sba incrocia una big. Costone Siena al PalaEstra - AREZZO La Scuola Basket Arezzo vuole rialzare la testa dopo la sconfitta di San Miniato, ma la quinta giornata non propone certo una sfida facile alla compagine sponsorizzata Centro Tecnico BM: al Pal ... Si legge su msn.com