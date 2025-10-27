La Savaria Symphony Orchestra apre la stagione concertistica del Comunale

Modenatoday.it | 27 ott 2025

Si apre martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30 la stagione concertistica del Teatro Comunale di Modena con la Savaria Symphony Orchestra e la pianista Anna Fedorova, dirette da Kálmán Szennai. Il programma è dedicato al romanticismo tedesco e propone due capolavori di Ludwig van Beethoven –. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

