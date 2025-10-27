La Savaria Symphony Orchestra apre la stagione concertistica del Comunale
Si apre martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30 la stagione concertistica del Teatro Comunale di Modena con la Savaria Symphony Orchestra e la pianista Anna Fedorova, dirette da Kálmán Szennai. Il programma è dedicato al romanticismo tedesco e propone due capolavori di Ludwig van Beethoven –. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Gli appuntamenti dell'ultima settimana di ottobre Martedì 28 ottobre ore 20,30 Savaria Symphony Orchestra Venerdì 31 ottobre ore 20,30 Compagnia Zappala' Danza Biglietteria 059-2033010 [email protected] Vai su Facebook
