la sangio resta attaccata al treno dei playoff zoppi e falugiani regalano la quarta vittoria

sangiovannese 2 colligiana 0 SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Ferrante, Manes, Diallo; Zoppi (48’ st Agrello) Noferi, Gori (12’ st Falugiani), Romanelli, Perin (36’ st Stopponi), Castrovilli (28’ st Jrad), Borri (41’ st Fiaschi). A disp: Gioli, Nocentini, Agrello, Batistini, Lombardi. All. Calderini COLLIGIANA (4-2-3-1): Conti, Donati (44’ st Simi) Gianneschi, Pierucci, Mariani, Finetti, Calamassi (44’ st Dini), Cicali (28’ st Baccani), Poli, Bouhamed, Montagna (48’ st Nacci) A disp: Di Bonito, Grassini, Vitale, Bartalini, Baraccani. All. Guidi Arbitro: Carnevali di Prato Reti: 31’ Zoppi, 41’ st Falugiani Note: ammonito Ferrante SAN GIOVANNI – Con le unghie, i denti e una grande giornata del suo portiere, la Sangiovannese torna al successo su una Colligiana mai doma e che sull’1-0 più volte è andata vicina al punto del pareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

