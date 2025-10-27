La Salernitana vince il derby la voce dei tifosi | Adesso conta il primato a gennaio urge il mercato

Contava vincere e la Salernitana lo ha fatto: ha battuto la Casertana all'Arechi (non accadeva da 41 anni), ha risposto a distanza al successo del Catania contro il Benevento, ha ottenuto l'ottava perla del suo campionato grazie all'ardore, ai cross di Villa, ai gol di Liguori e Golemic, alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it