La Salernitana vince il derby la voce dei tifosi | Adesso conta il primato a gennaio urge il mercato
Contava vincere e la Salernitana lo ha fatto: ha battuto la Casertana all'Arechi (non accadeva da 41 anni), ha risposto a distanza al successo del Catania contro il Benevento, ha ottenuto l'ottava perla del suo campionato grazie all'ardore, ai cross di Villa, ai gol di Liguori e Golemic, alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
LA SALERNITANA VINCE IL DERBY E SU RIPRENDE LA VETTA Con i gol di Liguori e Golemic la Salernitana fa suo il derby contro la Casertana e torna solitaria in... - X Vai su X
Il Pisa continua la sua cavalcata nel girone B: vince 4-0 contro la Salernitana e si prende la vetta in solitaria. Questa la rete di Tuon che chiude definitivamente la sfida! ? @niccolo_pistolesi @cicocipollaro Entra anche tu nella nostra squadra di telecr - facebook.com Vai su Facebook
La Salernitana vince il derby, la voce dei tifosi: "Adesso conta il primato, a gennaio urge il mercato" - I supporter granata esaltano la prestazione cuore e grinta della squadra di Raffaele, ma accendono i riflettori sulle evidenti difficoltà difensive, alle quali bisognerà porre rimedio durante la sessi ... Da today.it
La storia del derby, tra segni X e l'emozionante 2-2 nel segno di Di Bartolomei - Da Margiotta a Mancosu, una storia che attraversa i decenni tra sfide emozionanti, tensioni e grande rivalità. Lo riporta tuttosalernitana.com
Salernitana vince in rimonta il derby col Sorrento ed è capolista - Vince in rimonta il derby col Sorrento la Salernitana e, con una partita da recuperare, aggancia in vetta alla classifica del girone C di terza serie Catania e Benevento vittorioso per tre a zero ... Come scrive rainews.it