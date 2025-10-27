La Russia è pronta a ospitare gli Europei di calcio 2032 se verranno tolti all’Italia | la provocazione della Federcalcio di Mosca

“La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 se verrà tolto all’Italia”. È la provocazione arrivata dal presidente della Federazione calcistica russa (RFU), Alexander Dyukov, parlando al portale Sport.ru. “La Russia è sempre pronta”, ha dichiarato Dyukov a un corrispondente, che gli chiedeva un commento sull’eventualità che l’Italia non sia più in grado di ospitare gli Europei di calcio 2032. “L’Italia potrebbe perdere il diritto di ospitare Euro 2032, visto che dei dieci stadi presentati, la Uefa ne ha approvato solo uno. Pertanto, è possibile che il torneo venga affidato interamente al secondo paese ospitante, la Turchia “, scrive Sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Russia è pronta a ospitare gli Europei di calcio 2032 se verranno tolti all’Italia”: la provocazione della Federcalcio di Mosca

