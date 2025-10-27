La ruota panoramica per il Natale 2025 c' è Manuel Rambelli | Ancona ormai una città adottiva
ANCONA – L’attrazione simbolo delle ultime festività natalizie Made in Ancona è già tornata in città in tutta la sua maestosa bianchezza, pronta come sempre a far divertire grandi e piccini non appena verrà azionata.Stiamo parlando della ruota panoramica che anche quest’anno avrà la sua sede in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
#Lanciano. Debutta domani la ruota panoramica in piazza Pace. Costi e servizi #abruzzo #intrattenimento Vai su Facebook
Luminarie, nuovi effetti ottici. A Bergamo torna la ruota panoramica per Natale - Addobbi anche davanti ai Cappuccini, «segno di attenzione ai più poveri». Si legge su ecodibergamo.it
Pisa, per Natale pista di ghiaccio e ruota panoramica - Pronti tre bandi, anche quello per artigianato natalizio spiega l'assessore al turismo e al commercio del comune di Pisa, Paolo Pesciatini Pista di giaccio nel ... controradio.it scrive
Firenze, la ruota panoramica farà ritorno alla Fortezza da Basso - La Giunta Comunale di Firenze ha approvato una delibera in cui individua l’ area dei giardini non interessata dai cantieri Rfi per l’installazione del ... Lo riporta 055firenze.it