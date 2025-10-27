La ruota panoramica è arrivata in piazza Cavour VIDEO
ANCONA - La ruota panoramica è giunta ad Ancona ieri sera, domenica 26 ottobre. Nei prossimi giorni verrà installata nella sua consueta location, vale a dire piazza Cavour.Ormai da anni l'attrazione di Manuel Rambelli è il simbolo del periodo natalizio nella città dorica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
