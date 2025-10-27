La Ruota della Fortuna Gerry Scotti prova a ingannare la concorrente ma qualcosa va storto

Nuova puntata ricca di colpi di scena ed emozioni per La Ruota della Fortuna che continua la sua scalata verso il successo. Il programma condotto da Gerry Scotti non si ferma più, macinando record e ascolti straordinari. Merito di un format dinamico, che rispetta quello condotto da Mike Bongiorno, ma porta anche innovazioni che attirano l’attenzione come La Ruota delle Meraviglie. La Ruota della Fortuna, Lorenza è la nuova Campionessa. La puntata del 26 ottobre della Ruota della Fortuna ci ha regalato una nuova Campionessa. Lei è Lorenza e arriva da Cosenza, la concorrente, accompagnata in studio dal fidanzato, è riuscita a battere Alessia, arrivando al gioco finale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti prova a ingannare la concorrente, ma qualcosa va storto

