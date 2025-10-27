la rummo va ko ad angri

Tempo di lettura: 2 minuti Terza sconfitta consecutiva per la Rummo Samnium Benevento che, sul parquet di Angri, viene sconfitta 87-66 e prosegue il trend negativi nei risultati. Non bastano i 66 punti fatti (miglior prestazione realizzativa stagionale) contro la squadra salernitana che ne piazza ben 87 (peggior prestazione difensiva stagionale) e si aggiudica il match. Ottimo approccio per la Samnium che, nel primo quarto, dopo i primi minuti di equilibrio inizia a distaccare le avversarie con i canestri di Clementi, Kovtun e Muscetta che portano le giallorosse a toccare anche il +10. Angri prova a rientrare fino al -4, ma la tripla di Vaccaro chiude il primo quarto sul 16-23. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

