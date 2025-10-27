La Roma l' ha sbolognato Mou vuole lanciarlo nel Benfica | chi è Federico Coletta

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ceduto in estate per un milione, il trequartista del 2007 si è già preso la squadra B delle Aquile e l'Italia U19. E lo Special One ha pronto per lui un posto in prima squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Roma l'ha sbolognato, Mou vuole lanciarlo nel Benfica: chi è Federico Coletta

