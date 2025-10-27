La Roma l' ha sbolognato Mou vuole lanciarlo nel Benfica | chi è Federico Coletta

Ceduto in estate per un milione, il trequartista del 2007 si è già preso la squadra B delle Aquile e l'Italia U19. E lo Special One ha pronto per lui un posto in prima squadra.

Il Torino è avanti contro il Napoli grazie al più classico dei gol degli ex: 3ª rete stagionale per il Cholito Simeone, che fa male anche alla squadra di Conte dopo aver segnato a Roma e Lazio. Subito dopo il gol, l'argentino non ha esultato e ha chiesto scusa ai

Roma, nasconde 66 chili di cocaina, armi e contanti in casa: arrestato 35enne - Maxi sequestro di droga a Roma che ha portato agli arresti un uomo di 35 anni, originario della Capitale e già noto alle forze dell'ordine.