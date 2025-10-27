la roma aggancia il napoli in testa alla serie a la lazio sconfigge la juventus bologna rimontato

La Lazio ha firmato il colpaccio nella domenica riservata alla Serie A, sconfiggendo la Juventus per 1-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. I capitolini sono passati in vantaggio grazie al gol di Basic su invito di Cataldi al nono minuto e hanno difeso strenuamente la rete di margine, tornando al successo dopo i pareggi ottenuti con Atalanta e Torino. Secondo ko di fila per i bianconeri dopo quello di settimana scorsa contro il Como, gli uomini di Tudor hanno conquistato soltanto tre punti nelle ultime cinque partite disputate e ora sono a -6 dalla vetta della classifica, a +1 sui biancocelesti. 🔗 Leggi su Oasport.it

