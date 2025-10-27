La rivoluzione ohmica di OhmIQ per un caffè perfetto e un risparmio energetico del 30%

(Adnkronos) – La quattordicesima edizione di Host Milano, la fiera mondiale dell'ospitalità e della ristorazione, ha ospitato un annuncio che si prefigge di riscrivere le regole del riscaldamento dei liquidi. L'azienda americana OhmIQ, leader nella tecnologia ohmica, ha dichiarato la "sconfitta in eterno" del calcare, problema secolare che affligge macchine da caffè e attrezzature professionali. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

La rivoluzione elettrica ha un nuovo nome: Renault 4 E-Tech Electric Con il voucher incentivi, hai 1.000€ di bonus ricarica elettrica! Ti aspettiamo in showroom sabato 25 e domenica 26 #GruppoCarmeli #GuidaFelice - facebook.com Vai su Facebook

La rivoluzione ohmica di OhmIQ per un caffè perfetto e un risparmio energetico del 30% - Presentata a Host Milano la Tecnologia Ohmic Array (OAT): riscaldamento istantaneo e precisione elettronica per eliminare incrostazioni e inefficienze nel Food & Beverage. Riporta adnkronos.com