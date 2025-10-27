La rivelazione di Andrea Delogu | Sapevo di non essere stupida ma non avevo le prove

Andrea Delogu aveva già rivelato pubblicamente i problemi di apprendimento avuti durante la sua formazione scolastica, ma stavolta lo ha raccontato toccando corde molte sensibili del suo vissuto: “Quando leggevo, le parole cominciavano a sgretolarsi, si invertivano. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - La rivelazione di Andrea Delogu: “Sapevo di non essere stupida ma non avevo le prove”

