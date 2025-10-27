La ricerca di UniBg rende sostenibile il Made in Italy

27 ott 2025

Sono numerosi i partenariati virtuosi tra l’Università di Bergamo e le imprese. Tra gli sviluppi più promettenti ci sono le leghe di nickel e titanio, prodotte da materiali riciclati, ma anche tecnologie al servizio della salute e tessuti green. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

