La regia di Technogym per il primo campionato del mondo su tapis roulant | montepremi di 100mila dollari

Cesenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto la regia di Technogym arriva il primo campionato del mondo su tapis roulant. La curiosa iniziativa è stata presentata oggi a Milano alla presenza di Nerio Alessandri, fondatore e ceo di Technogym, Sebastian Coe, presidente di World Athletics, e Jimmy Gressier, campione mondiale 10mila metri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

regia technogym primo campionatoIl campionato del mondo di corsa, sul tapis roulant: Technogym lancia Run X (con 100 mila dollari di montepremi) - Alessandri: «La partnership con World Athletics ci permette di coinvolgere sempre più persone nell’esercizio fisico» ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regia Technogym Primo Campionato