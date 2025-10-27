La regia di Technogym per il primo campionato del mondo su tapis roulant | montepremi di 100mila dollari

Sotto la regia di Technogym arriva il primo campionato del mondo su tapis roulant. La curiosa iniziativa è stata presentata oggi a Milano alla presenza di Nerio Alessandri, fondatore e ceo di Technogym, Sebastian Coe, presidente di World Athletics, e Jimmy Gressier, campione mondiale 10mila metri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

RUN X, il primo campionato mondiale su tapis roulant - La gara che si svolgerà nel 2026 nasce dalla partnership tra Technogym e e World Athletics e punta a promuovere la pratica sportiva a tutte le età e latitudini ... Si legge su ilsole24ore.com

Nasce Run X, il primo Campionato del Mondo su tapis roulant - Centinaia di migliaia di atleti e appassionati di tutto il mondo, connessi virtualmente per il primo Campionato Mondiale di corsa su tapis roulant: Technogym e World Athletics annunciano oggi una nuov ... Riporta msn.com

Il campionato del mondo di corsa, sul tapis roulant: Technogym lancia Run X (con 100 mila dollari di montepremi) - Alessandri: «La partnership con World Athletics ci permette di coinvolgere sempre più persone nell’esercizio fisico» ... Si legge su msn.com