la reazione di trump al nuovo missile a propulsione nucleare russo

Mentre è impegnato nel suo tour asiatico, a bordo dell’Air Force One, Donald Trump ha chiesto a Mosca di porre fine al conflitto in Ucraina definendo «inopportuno» il collaudo del nuovo missile russo. Il presidente Usa si è rivolto direttamente a Putin: «Dovrebbe far finire la guerra, una guerra che avrebbe dovuto richiedere una settimana entrerà presto nel suo quarto anno. Questo è quello che dovrebbe fare invece di testare missili». Che cos’è il nuovo missile russo che secondo Mosca «non ha eguali al mondo». Le autorità russe hanno comunicato che il collaudo del vettore 9M730 Burevestnik — descritto da Mosca come un missile a propulsione nucleare — è riuscito: il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov ha annunciato che «Ha coperto la distanza di 14mila chilometri in 15 ore» e ha precisato che il test si è svolto il 21 ottobre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

