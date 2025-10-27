La Rata sbaglia e paga I dorici se la godono
MACERATESE 1 ANCONA 5 MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardi; Ciattaglia, Mastrippolito, Lucero, Perini; Ruani (7’ st Nasic), Ambrogi; Marras, Gagliardi, Neglia (36’ st Sabattini); Osorio (36’ st Cirulli). A disp.: Cusin, Sciarra, Vanzan, Morganti, Papa, Lorenzi). All. Possanzini. ANCONA (4-2-3-1): Salvati; De Luca, Bonaccorsi (36’ st Petito), Rovinelli, Calisto (43’ st Sparandeo); Miola (41’ st Proromo), Gerbaudo; Zini (45’ st Mancino), Meola (17’ st Attasi), Pecci; Cericola. A disp.: Mengucci, Giordani, Plini, Di Blasio. All. Maurizi. Arbitro: Palmieri di Avellino. Reti: 9’ Miola, 43’ Gagliardi, 2’ st Rovinelli, 23’ st Attasi, 31’ st Rovinelli, 32’ st Zini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
