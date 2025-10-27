La Rai accorcia ‘Affari Tuoi’ | ora tocca a Mediaset

La Rai taglia alcuni minuti di ‘Affari Tuoi’ per consentire ai telespettatori di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti. Il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, spera che “tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi, anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti lo start delle prime serate nel rispetto del pubblico”. Una proposta che dovrebbe essere condivisa anche da Mediaset e da ‘La Ruota della Fortuna’. Cosa disse Pier Silvio Berlusconi nel 2023. Anche perché nel 2023 Pier Silvio Berlusconi aveva deciso di anticipare la partenza della prima serata alle 21. 🔗 Leggi su Lapresse.it

