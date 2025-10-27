La rabbia di Fenucci Così fatico a capire il Var A volte interviene altre no Su Berna doveva farlo

"Abbiamo dominato partita e gioco fino all’episodio su Bernardeschi. Poi sono successe cose.. Non mi vedete spesso a parlare, se lo faccio c’è un motivo". A parlare è l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. Digerire il pari del Franchi è complesso, l’ingiustizia manifesta. Che fosse partita delicata, la trasferta di Firenze, dopo le proteste viola per il ko di San Siro in seguito al rigore dubbio sanzionato al Milan era nell’aria già alla vigilia. Ma un finale così fa male, malissimo. A firmarlo è il fischietto La Penna: tocco di mano di Dodò in area viola e niente, fallo su Bernardeschi di Sabiri non sanzionato e sugli sviluppi arriva l’espulsione dubbia di Holm. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

