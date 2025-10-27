La protesta di una prof | Visita impossibile da prenotare a Macerata Situazione sconcertante
Macerata, 27 ottobre 2025 – “Sembrava impossibile avere una visita dermatologica in ospedale a Macerata. E invece è bastato che un’ associazione di consumatori inviasse una mail, e subito si è trovato il posto”. Lo racconta Francesca Tesei, docente universitaria in pensione. “Ogni anno devo fare una visita di controllo alla pelle, e così ho chiesto alla mia dottoressa la prescrizione. Con questa, a settembre ho chiamato per prenotare un appuntamento, ma mi è stato risposto che non c’erano date disponibili, men che meno a Macerata ma neanche altrove. Non era proprio possibile fare una visita di controllo con il Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
