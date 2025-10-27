La Promessa anticipazioni | Rómulo si sacrifica la tenuta trema

Sbircialanotizia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana ad alta tensione per La Promessa: tra scelte dolorose e compromessi fragili, i personaggi si muovono sul filo dell’emozione. Dal 3 al 9 novembre, la tenuta dei De Luján diventa teatro di decisioni che segnano rapporti, segreti e futuro della servitù. Il conto alla rovescia nella tenuta Il cuore della settimana batte nella disperazione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

