La prognosi della ragazza ferita resta riservata Condizioni ancora gravi il bollettino medico | GUARDA

"Al momento le condizioni della ragazza sono ancora gravi, siamo ormai in terza giornata post operatoria". È quanto spiega il dottor Emiliano Cingolani, direttore F.f Uoc Shock e Trauma dell'ospedale San Camillo parlando delle condizioni di Silvia Piancazzo, la 20enne amica di Beatrice Bellucci, rimasta gravemente ferita venerdì sera a Roma nello scontro della Mini Cooper contro un pino sullo spartitraffico della Cristoforo Colombo. Era lei al volante dell'auto che è stata tamponata ad alta velocità dalla Bmw bianca, probabilmente coinvolta in una gara con un'altra vettura che si è allontanata subito dopo l'incidente, nel quale Beatrice ha perso la vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La prognosi della ragazza ferita resta riservata. "Condizioni ancora gravi", il bollettino medico