La prognosi della ragazza ferita resta riservata Condizioni ancora gravi il bollettino medico | GUARDA
"Al momento le condizioni della ragazza sono ancora gravi, siamo ormai in terza giornata post operatoria". È quanto spiega il dottor Emiliano Cingolani, direttore F.f Uoc Shock e Trauma dell'ospedale San Camillo parlando delle condizioni di Silvia Piancazzo, la 20enne amica di Beatrice Bellucci, rimasta gravemente ferita venerdì sera a Roma nello scontro della Mini Cooper contro un pino sullo spartitraffico della Cristoforo Colombo. Era lei al volante dell'auto che è stata tamponata ad alta velocità dalla Bmw bianca, probabilmente coinvolta in una gara con un'altra vettura che si è allontanata subito dopo l'incidente, nel quale Beatrice ha perso la vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Tg2. . Scontro mortale a #Rieti. 3 giovani feriti in un incidente nel viterbese, ipotesi gara tra auto. Ancora in prognosi riservata l'amica di Beatrice la ragazza morta sulla Cristoforo Colombo a Roma. Al #Tg2Rai ore 13,00 #27ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Incidente Roma, prognosi ragazza ferita resta riservata: "Condizioni ancora gravi" - "Al momento le condizioni della ragazza sono ancora gravi, siamo ormai in terza giornata post operatoria". Scrive lanuovasardegna.it
Incidente Roma, il papà dell’amica di Beatrice Bellucci: “L’ha vista morire”. Resta in prognosi riservata - È rimasta un’ora incastrata nelle lamiere prima che i vigili del fuoco riuscissero a tirarla fuori. Riporta msn.com
Morte Beatrice Bellucci, la procura apre fascicolo per omicidio stradale - Si trova ancora in prognosi riservata Silvia Piancazzo, rimasta gravemente ferita venerdì sera a Roma nello scontro della Mini Cooper su cui era a bordo con l'amica Beatrice Bellucci, 20 anni, schiant ... Riporta msn.com