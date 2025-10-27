La profezia di Davidovich Fokina che spaventa Sinner e Alcaraz
Si è conclusa ieri la settimana dei tornei di Vienna e Basilea. Mentre l’ATP 500 austriaco è stato conquistato da Jannik Sinner, in Svizzera è invece arrivata la vittoria di João Fonseca, capace di battere in finale Alejando Davidovich Fokina per 6-3 6.4. Il talento brasiliano entra così in top 30 ma questo sembra essere solo il primo passo verso una carriera più che promettente. Il primo a credere nel futuro radioso del 2006 è stato proprio il suo avversario Davidovich Fokina. Lo spagnolo ha elogiato il tennis del sudamericano, esprimendo anche la sua previsione per la sua carriera. Queste le parole del malagueño dopo la sconfitta in finale: “Sei la nuova grande personalità del tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it
