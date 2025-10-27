La prima volta di Federica Corsini è contro Report | Io umiliata Lollobrigida e i fondi alla festa dei funghi

Federica Corsini non ha mai parlato in pubblico dell’ affaire che ha coinvolto il marito Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Anche di fronte alle molte provocazioni in trasmissioni tv dell’influencer, che l’ha spesso chiamata in causa. Oggi rompe il silenzio. E in un’intervista al Corriere della Sera la giornalista del Tg2 dice che la trasmissione Report ha trasmesso «una conversazione con mio marito registrata a mia insaputa e in maniera illecita. Qui la politica non c’entra, non vedo come il Garante della Privacy, e lo dico da giornalista, potesse giungere a conclusioni differenti ». Report e l’audio di Corsini. 🔗 Leggi su Open.online

Federica Corsini rompe il silenzio sul caso Sangiuliano: “Sono la vera vittima, quell’audio è stato acquisito illecitamente” - Federica Corsini interviene dopo la sanzione della Privacy alla Rai: "L'audio era illecito, io sono la vera vittima" ... Lo riporta fanpage.it

Caso Sangiuliano, Federica Corsini: "Basta mistificare la realtà, su Report il Garante ha applicato la legge" - La giornalista e moglie dell'ex ministro della Cultura sull'audio trasmesso dalla trasmissione di Rai3: 'E' stato acquisito illecitamente, lo dicono i pm' ... Secondo msn.com