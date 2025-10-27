La prima autoemoteca del Policlinico di Foggia | una svolta per la sanità in Capitanata

Foggiatoday.it | 27 ott 2025

Questa sera a Foggia è stata svelata la prima autoemoteca destinata al Policlinico “Riuniti”, un mezzo mobile di raccolta sangue allestito su un Fiat Ducato 3 posti, pensato per colmare una storica lacuna della sanità in Capitanata e potenziare la capacità di risposta alle richieste trasfusionali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

