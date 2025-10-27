La prevenzione inizia a tavola mangiando sano

Lanazione.it | 27 ott 2025

Essere consapevoli vuol dire essere sani. La capacità di comprendere quanto sia importante una corretta alimentazione agevola anche l’aspettativa di vita. Magiare bene non vuol dire necessariamente stare meglio. Per essere impeccabili occorre mangiare sano. La differenza è sottile e si riferisce alle quantità. L’organismo ha bisogno di tutto, nella giusta dose. Anche qualcosa di leggero, se assunto in quantità esagerate, può nuocere alla salute. Questo il concetto alla base dell’ultima Giornata Mondiale dell’Alimentazione: capire quando è il momento di aumentare o diminuire le dosi all’interno della routine alimentare è più importante della selezione alimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

