La presentazione di The original artbook di Ester Cardell
Terzo incontro della rassegna letteraria del Bar Pickwick “E’ autunno e cadono le foglie” realizzata con la collaborazione della libreria Millemondi di Palermo.Ospite della serata sarà Ester Cardella con il suo “The Original Artbook” pubblicato da Lo Scarabocchiatore Edizioni.A presentare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
La presentazione in anteprima dell’originale museo a misura di famiglia, dedicato al mondo del cacao #perugia Città del Cioccolato - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione Percorso e Favoriti Veneto Classic 2025: - X Vai su X
Giovedì 30 ottobre presentazione di “The Original Artbook” di Ester Cardella - Terzo incontro della rassegna letteraria del Bar Pickwick “E’ autunno e cadono le foglie” realizzata con la collaborazione della libreria Millemondi di Palermo. Riporta mondopalermo.it