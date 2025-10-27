La Premier League rinuncia al Boxing Day la svolta storica | cosa succederà il 26 dicembre

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di Santo Stefano non ci sarà più l'iconica giornata della Premier League: il calcio inglese rinuncia al Boxing Day per rispettare i patti stipulati con le emittenti televisive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Boxing Day Premier League: partite e dove vederle in TV e streaming - Il programma tv e streaming del Boxing Day 2024 di Premier League: le partite in calendario e dove vederle. Segnala punto-informatico.it

Premier League, il Boxing Day su Sky: dove vedere le partite della 18^ giornata - A guidarvi attraverso lo spettacolo del Boxing Day, per non farvi perdere nessun dettaglio o sfumatura di quello che accadrà nella giornata di oggi sui campi inglesi, ci saranno Federica Lodi e Paolo ... Riporta sport.sky.it

Premier League, il programma del Boxing Day: apre il Manchester City - Premier League in campo per il consueto Boxing Day: apre il Manchester City, chiude il Liverpool. Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Premier League Rinuncia Boxing