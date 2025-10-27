La premier dame è un uomo per la fake news 10 a processo per molestie online a Brigitte Macron

Dieci persone compariranno in giornata al tribunale di Parigi per rispondere di molestie online nei confronti della première dame di Francia. Brigitte Macron sarebbe stata bersaglio di fake news secondo le quali sarebbe una donna trans. Il tutto sarebbe partito dall’influencer americana di destra Candace Owens e contro la quale i coniugi hanno intentato una causa per diffamazione negli Usa. Sul banco degli imputati compariranno, a partire dalle 13.30 di oggi 27 ottobre, un insegnante, un gallerista, un uomo politico, un informatico, una medium, fra gli altri. L’udienza è legata al processo avviato da Emmanuel e Brigitte Macron negli Stati Uniti per diffamazione in relazione all’espandersi oltre i confini della Francia di questa voce sull’identità sessuale della première dame. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

