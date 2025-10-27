La polizia locale non fa sconti col ' Targa System' | raffica di multe e veicoli sequestrati a San Severo

Prosegue la programmazione degli interventi della Polizia Locale di San Severo per la sicurezza stradale. Nell’ultimo trimestre sono continuati i controlli mediante l’utilizzo del sistema ‘Targa System’ per contrastare le condotte contrarie al codice della strada, ponendo particolare attenzione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

