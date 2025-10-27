La Polisportiva Galli batte Salerno
Arezzo, 27 ottobre 2025 – Dopo la beffa allo scadere contro Sanga Milano e il turno di riposo forzato, a causa della disparità di squadre in entrambi i gironi di Serie A2 20252026, la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno torna alla vittoria e supera Salerno Basket in terra campana, dove il risultato finale recita 65-77 in favore delle ragazze allenate da coach Garcia. Dopo un grande primo quarto, chiusosi sul 8-22, le valdarnesi hanno gestito senza troppa fatica il vantaggio sia nel secondo che nel terzo quarto, nonostante Salerno sia riuscita a ricucire leggermente lo svantaggio. Il quarto e ultimo periodo ha però visto un ulteriore cambio di marcia da parte della Polisportiva Galli, che ha chiuso con autorevolezza ogni spiraglio rimanente alle locali per ribaltare la sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
