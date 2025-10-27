La polemica sul Garante Minoli | Ma quale TeleMeloni? In Rai funziona da sempre così

Iltempo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ho visto che il Garante si è presentato in quel palazzo. Non so, poi, dove è andato. Mettiamo pure che sia andato da qualcuno del partito della Meloni. Non ci vedo nulla di eccezionale. Funziona da sempre così. Sono tutte polemiche sterili e, a mio modesto parere, inutili». Giovanni Minoli, pezzo di storia della televisione italiana, interviene rispetto al servizio che mostra un componente dell'organo di controllo della tv di Stato, a poche ore dalla sanzione a Report, entrare nella sede di Fratelli d'Italia. Ritiene giusto alzare tutto questo polverone su una vicenda che, probabilmente, interessa poco agli italiani? «Ritengo che ci siano cose più importanti a cui pensare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

