La piccola Amelie la recensione del delicato film di animazione dal romanzo di Amélie Nothomb
La piccola Amelie è una produzione animata francese, con cui i registi Maïlys Vallade e Liane-Cho Han portano al cinema lo spiritoso romanzo "La metafisica dei tubi" di Amélie Nothomb. Attraverso uno stile affascinante. La nostra recensione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Altre letture consigliate
L'Eco di Bergamo. . Fabiana Tinaglia fa il Punto della settimana. Le notizie più lette sono due: l'improvvisa morte della piccola Amelie mentre era in vacanza in Egitto coi genitori, e il ritorno a casa di Dario Crippa, attivista bergamasco parte della Flotilla. La n - facebook.com Vai su Facebook
LA PICCOLA AMELIE - A parte i dubbi sul nuovo lavoro di Sylvain Chomet (Marcel et Monsieur Pagnol) e sulla chiusura della Semaine (Planètes di Momoko Seto), l'animazione a Cannes - Lo riporta mymovies.it
La Piccola Amélie - Cho Han Jin Kuang, Mailys Vallade, con Victoria Grobois, Cathy Cerda e Marc Arnaud, della durata di 75 minuti, in uscita ... Riporta comingsoon.it