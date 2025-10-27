La Penna riscrive il finale Il Bologna domina a Firenze L’arbitro ribalta la partita E Kean firma la beffa al 94’
dall’inviato Se non ci fosse da arrabbiarsi per un quarto posto che il Bologna getta alle ortiche nel finale di derby più assurdo (e ingiusto) del mondo ce la potremmo cavare con una battuta: così non ‘ Var ’ mica bene. Eppure non c’è niente da ridere in fondo a una partita che ha un protagonista negativo assoluto, Federico La Penna, spalleggiato da un duo al Var, Paterna e Marini, che insieme al fischietto romano ne combinano più di Bertoldo. E, quel che più ferisce, a senso unico, ovvero contrario al Bologna, più che probabile vittima sacrificale del lamentoso Pradè. A scanso di equivoci: i due rigori, a firma di Gudmundsson e Kean, con cui in 20 minuti, parte dei quali giocati in superiorità numerica, la Fiorentina trova la forza di risalire dal baratro in cui l’avevano cacciata i gol di Castro e Cambiaghi, ci sono tutti, perché l’area di rigore non è una rete di pallavolo e i tocchi di mano di Ferguson e Bernardeschi sono apparsi evidenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
