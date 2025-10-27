La pazza idea al femminile per l’Eni | gli spifferi del giorno

Girano i nomi dei “generaloni” anche per il prossimo turno di presidenza dell’ Eni. Dopo Giuseppe Zafarana, l’ex comandante generale della Guardia di finanza arrivato al grattacielo dell’Eur a maggio 2023 e già sul punto di essere “archiviato” da tutti, per la successione si parla di Andrea De Gennaro, attuale numero uno delle Fiamme gialle. Il mandato dura tre esercizi, ma la battaglia per conquistare l’ambitissima poltrona è già cominciata. Va detto che nelle segrete stanze del potere, quando arriva un ex militare o un ex esponente di altissimo livello delle forze dell’ordine alla guida di una grande società legata al mondo statale, anche se quotata in Borsa, si parla del classico giro di giostra, che somiglia più a una buonuscita, molto ben pagata, per il lavoro svolto quando non si era ancora in pensione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

