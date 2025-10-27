La parabola discendente di un padre ambientalista in scena a Piossasco
Tra pannolini biodegradabili, figli intransigenti e scelte eco-consapevoli, Daniele Ronco racconta il viaggio comico e sincero di un padre ambientalista. “La parabola discendente di un padre ambientalista” esplora, con ironia e poesia, le contraddizioni della genitorialità e dell’eco coerenza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Che fine ha fatto #Maksimovic? Dal Toro alla terza serie croata Dopo gli anni con #Ventura e il passaggio al #Napoli, la carriera del serbo ha imboccato una parabola discendente #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - X Vai su X