La parabola discendente di un padre ambientalista in scena a Piossasco

Tra pannolini biodegradabili, figli intransigenti e scelte eco-consapevoli, Daniele Ronco racconta il viaggio comico e sincero di un padre ambientalista. “La parabola discendente di un padre ambientalista” esplora, con ironia e poesia, le contraddizioni della genitorialità e dell’eco coerenza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

