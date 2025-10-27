La nuova raccolta differenziata a San Lazzaro sta funzionando

Dal nove giugno nel comune di San Lazzaro di Savena la raccolta differenziata si fa consegnando i rifiuti nei cassonetti di plastica, carta, umido, vetro, mentre la spazzatura indifferenziata va destinata al cassonetto elettronico con la Carta Smeraldo. A settembre, i dati diffusi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Napoli, parte la nuova raccolta differenziata nei Quartieri Spagnoli e a San Ferdinando - Parte da lunedì 24 marzo “Napoli è differente nel cuore”, con la riorganizzazione dei servizi di raccolta “porta a porta” per utente domestiche e commerciali nel centro città. Secondo ilmattino.it

Napoli, parte la nuova raccolta differenziata nei Quartieri Spagnoli e a San Ferdinando - L’avvio di Napoli Differente nel Cuore è, inoltre, stato preceduto da attività informative realizzate con operatori e infopoint nelle aree interessate dal progetto. Come scrive ilmattino.it

San Marco in Lamis, ancora novità dalla Differenziata: lunedì apre il centro di raccolta di Via Amendola - Da lunedì 20 ottobre verrà aperto, presso il centro di raccolta di via Amendola, il sito per il conferimento differenziato dei rifiuti. Segnala sanmarcoinlamis.eu