La nuova piazza con le mattonelle traballanti e la pensilina che fa acqua
I residenti erano persino scesi in piazza per difendere quell’angolo del quartiere che rischiava di essere (nuovamente) attraversato dalle auto. Una petizione e un sit in per salvare la via d’Annunzio e quella piazza davanti alla sede della centro civico. Una piazza, definita dai residenti di San. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
