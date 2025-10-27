La nuova cura per denti e gengive | staminali innesti biomateriali intelligenti e organi in 3D

Impianti dentari più rapidi e sicuri, con tempi di guarigione abbattuti. Sfruttamento ottimale dei fattori di crescita che permettono di rigenerare i tessuti. Gel intelligenti con proteine e acido ialuronico per favorire lo sviluppo di tessuto osseo e del parodonto, ovvero delle gengive e non solo, in modo da replicare quanto di naturale ed originale c’è nella bocca di ogni paziente. Il tutto, con il supporto dell’AI e delle competenze informatiche: l’odontoiatra si gioverà sempre di più di stampa 3D dentale, tecnologia di avanguardia che facilita la produzione rapida e personalizzata di protesi, corone, ponti, partendo da una scansione digitale del cavo orale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La nuova cura per denti e gengive: staminali, innesti, biomateriali intelligenti e organi in 3D

Approfondisci con queste news

L'Aquila, nuova frontiera nella cura del Parkinson: elettrodi cerebrali con simulazione pre-operatoria Elettrodi posizionati nel cervello per ridurre il tremore del Parkinson con una simulazione pre-operatoria che consente di attuare l’intervento con minuziosa pr - facebook.com Vai su Facebook

La nuova odontoiatria: cellule staminali e Dna dei pesci per rigenerare denti e gengive - Nuove tecniche di rigenerazione tissutale per preparare la bocca a ricevere un impianto in tempi più brevi, con una maggiore garanzia di durata e in salute, spesso dopo una grave parodontite o traumi ... Lo riporta insalutenews.it

Denti e gengive che si rigenerano: la nuova frontiera dell’odontoiatria con le staminali - Come le cellule staminali stanno rivoluzionando l'odontoiatria con tecniche di rigenerazione ossea e gengivale che riducono i tempi di guarigione fino a 5 mesi ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Dalle staminali ai gel biologici: la nuova frontiera degli impianti dentali che rigenerano osso e gengive - Tecniche rigenerative sempre più avanzate permettono di ricostruire osso e gengive danneggiati, aprendo la strada a impianti dentali più rapidi e duraturi ... Scrive today.it