La nuova corrente guidata da Franceschini e il tetto alle ambizioni del Pd

La nascita di un nuovo correntone guidato da Dario Franceschini, ovviamente nel Pd e altrettanto ovviamente a sostegno della segretaria, Elly Schlein, di cui parla oggi sul Corriere della sera Maria Teresa Meli, si presterebbe a facili ironie. Talmente facili che non c’è nemmeno bisogno di esplicitarle. Mi interessa piuttosto un dato statistico. Anzi, due, che mi pare però nessuno abbia ancora messo in relazione. Il primo è che, da quando è nato, il Pd non ha mai vinto pienamente le elezioni politiche. Il secondo è che Franceschini non ha mai perso un congresso (salvo quello del 2009, ma solo perché il candidato era lui, e dunque gli era fisicamente impossibile schierarsi col vincitore). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La nuova corrente guidata da Franceschini, e il tetto alle ambizioni del Pd

