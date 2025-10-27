La nuova concorrente di Amici Angie non è l’unica allieva entrata nella scuola con un contratto discografico

Si potrebbe dire che quella di Angie, la nuova concorrente di Amici, sia una carriera già sulla buona strada. La partecipazione a Sanremo Giovani, The Voice e Ti Lascio una Canzone sono solo alcuni dei traguardi già raggiunti dalla cantautrice di soli 24 anni. Angelica Ibba, originaria di Uta, in provincia di Cagliari, ha eliminato Frasa durante la sfida. Angelica ora è sotto l’ala protettiva di Rudy Zerbi, ma ai più attenti non è sfuggito un dettaglio importante: perché una cantautrice cosi “avviata”, con tanto di contratto discografico con EMI Records ItalyUniversal Music, partecipa ad un talent nato come trampolino di lancio per emergenti? Angie, Irama e i concorrenti entrati ad Amici già con un contratto discografico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La nuova concorrente di Amici, Angie, non è l’unica allieva entrata nella scuola con un contratto discografico

