la notte nel cuore finale tra natale e capodanno su canale 5

Nel prime time di Canale 5, La notte nel cuore imbocca la volata conclusiva: programmazione serrata, appuntamenti extra e un epilogo che i palinsesti vogliono avvicinare alle feste. L'aria è quella delle grandi sere, mentre la storia di Melek e Nuh chiude i propri cerchi senza togliere emozione. Un calendario che corre verso il traguardo .

