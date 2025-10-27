La notte nel cuore finale tra Natale e Capodanno su Canale 5

Sbircialanotizia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel prime time di Canale 5, La notte nel cuore imbocca la volata conclusiva: programmazione serrata, appuntamenti extra e un epilogo che i palinsesti vogliono avvicinare alle feste. L’aria è quella delle grandi sere, mentre la storia di Melek e Nuh chiude i propri cerchi senza togliere emozione. Un calendario che corre verso il traguardo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

la notte nel cuore finale tra natale e capodanno su canale 5

© Sbircialanotizia.it - La notte nel cuore, finale tra Natale e Capodanno su Canale 5

Approfondisci con queste news

notte cuore finale nataleLa notte nel cuore, quando finisce su Canale 5: le ultime puntate previste entro Natale - La soap tv La notte nel cuore si avvia a passi spediti verso il gran finale della prima e unica stagione attualmente in onda con buon successo nel prime time di Canale 5. Scrive it.blastingnews.com

notte cuore finale nataleLa notte nel cuore: trama, cast, finale della puntata del 26 ottobre in onda su Canale 5 - La notte nel cuore 26 ottobre, puntata con proposta di matrimonio, aggressioni e morte di Samet. Riporta maridacaterini.it

notte cuore finale nataleLa notte nel cuore, la confessione sull’agguato: si scopre chi è stato - La notte nel cuore, ora c'è la verità sull'identità dell'aggressione: si scoprono nuovi dettagli, le anticipazioni. Da viagginews.com

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Finale Natale