La Notte nel Cuore | ecco quando finisce la soap turca su Canale5

La prima – e al momento unica – stagione di “La notte nel cuore” è ormai agli sgoccioli. Forte del riscontro ottenuto su Canale 5, Mediaset ha scelto di accelerare la messa in onda della serie turca, programmando doppi appuntamenti fino a Natale per accompagnare il pubblico verso un finale molto atteso, nel solco del successo conquistato in prime time. È arrivata l’ufficialità: spinta dagli ottimi ascolti collezionati nelle settimane autunnali, Mediaset ha deciso di puntare con decisione sul titolo, confermando due serate a settimana anche tra novembre e dicembre. Una strategia pensata per anticipare la chiusura della stagione, così da consegnare ai fan il finale prima del previsto e mantenere alta l’attenzione del pubblico nel periodo pre-festivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it