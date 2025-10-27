La Notte nel Cuore anticipazioni ventinovesima puntata di martedì 28 ottobre 2025
Un doppio arresto caratterizzerà la prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 28 ottobre 2025. Nuh viene infatti portato in cella quando Hikmet lo accusa di aver tentato di uccidere lei e Harika. In risposta, il ragazzo denuncia dunque la Sansalan per il tentato omicidio di Sevilay e Melek, avvenuto mesi prima. Di conseguenza, Nuh e Hikmet vengono entrambi arrestati. Ecco le anticipazioni. . 1×74 (2^ parte): Nuh, sforzandosi di rimanere lucido, va parlare con Hikmet, ma lei nega tutto: prima lui le crede, successivamente, però, controlla le telecamere di sorveglianza e vede la donna avvicinarsi all’auto di Sumru subito dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
