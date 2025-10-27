La Notte nel Cuore anticipazioni ventinovesima puntata di martedì 28 ottobre 2025 | doppio arresto per Hikmet e Nuh
Tensione alle stelle nella nuova puntata di La Notte nel Cuore, in onda martedì 28 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. La serata ruota attorno a un doppio arresto: Hikmet accusa Nuh di tentato omicidio ai danni suoi e di Harika; il ragazzo, a sua volta, denuncia la Sansalan per il tentato omicidio di Sevilay e Melek avvenuto mesi prima. Mentre gli equilibri familiari e sentimentali si frantumano, Cihan spinge sull’acceleratore del matrimonio con Melek, innescando nuovi conflitti. Indice. La Notte Nel Cuore, anticipazioni 28 ottobre 2025 1×74 (seconda parte) – Le ombre del sospetto. 1×75 – L’ultimatum di Cihan e l’orlo del baratro. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
News recenti che potrebbero piacerti
Santa notte – Domenica 26 ottobre “Chi si affida a Dio non teme la notte, perché sa che l’alba tornerà.” – Papa Francesco La domenica si chiude con dolcezza. Ogni parola buona, ogni gesto sincero, è stato accolto dal cuore del Signore. Ora la notte scende - facebook.com Vai su Facebook
La Notte nel Cuore, anticipazioni ventinovesima puntata di martedì 28 ottobre 2025 - Le trame degli episodi de La Notte nel Cuore in onda in prima serata, su Canale 5, martedì 28 ottobre 2025. Segnala davidemaggio.it
La notte nel cuore, anticipazioni martedì 28 ottobre: Nuh minaccia il suicidio, Esma ha un incidente - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda martedì 28 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Riporta fanpage.it
La notte nel cuore stasera su Canale 5, le anticipazioni del 26 ottobre: Melek si sacrifica per amore - Il nuovo appuntamento de La notte nel cuore, su Canale 5, porta con sè guai legali per Nuh e una presa di posizione drastica da parte di Cihan che costringerà Melek a una decisione difficile. Lo riporta msn.com